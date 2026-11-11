Психолог назвал способы борьбы со стрессом во время распродаж Психолог Зберовский: шопинг с партнером снижает стресс от страха упустить скидку

Москва11 ноя Вести.Cправиться со стрессом из-за страха упустить скидку во время распродаж может помочь совместный шопинг с партнером или другом. Об этом заявил психолог Андрей Зберовский в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, взгляд со стороны снижает риск нервного перенапряжения.

Самый лучший совет – не совершать покупки в одиночестве, потому что именно так загнать себя до психологического выгорания и стресса легче всего. Когда рядом есть партнер, он как раз дает правильные советы, сдерживает от немотивированных, бессмысленных покупок либо поддерживает в случае, если человек не успел что-то купить сказал он

Эксперт также подчеркнул, что тревогу помогает снизить понимание того, что акции на маркетплейсах проходят круглый год и регулярно сменяют друг друга, поэтому переживать из-за одной упущенной скидки не стоит.

Если эмоции становятся слишком сильными, психолог посоветовал переключиться на физическую активность, например сделать 100 приседаний. По его словам, это помогает телу быстро сбросить напряжение и понять, действительно ли покупка нужна. Тем, кто не любит спорт, Зберовский рекомендовал сделать паузу, выйти на прогулку или выпить кофе.

Ранее эксперт по маркетингу Владислав Новиков рассказал, что перед "черной пятницей" покупателям стоит заранее изучить историю цен на нужные товары. Это поможет не попасться на искусственно завышенные скидки.