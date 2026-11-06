Психолог назвал способы борьбы с синдромом накопительства Психолог Абашин: на фоне стресса может развиться синдром накопительства

Москва6 ноя Вести.Высокая тревожность и стресс могут способствовать развитию синдрома накопительства. Об этом NEWS.ru рассказал психолог Анатолий Абашин.

По словам специалиста, при диспозофобии человек испытывает навязчивый страх избавляться от вещей, даже если они не представляют особой ценности. Расстройство также может сопровождаться обсессивно-компульсивным расстройством, перфекционизмом и избегающим поведением.

Синдром накопительства – то навязчивый страх избавляться от вещей. Причем их ценность может быть довольно сомнительна. Сама по себе диспозофобия – это уже болезнь. Высокая тревожность и стресс очень сильно этому способствуют отметил Абашин

Психолог посоветовал использовать поведенческие эксперименты: например, вместе с терапевтом или близким человеком выбрать ненужную вещь и попробовать от нее избавиться. Также специалист рекомендует задавать себе вопросы о возможных последствиях такого решения и оценивать наиболее реалистичный исход.

Ранее психолог Катерина Молния посоветовала бороться с тревожностью с помощью прогулок. Кроме того, важно выстроить здоровый сон.