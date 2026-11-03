Москва3 нояВести.Чтобы не было сцен ревности, перед походом на корпоратив стоит уделить внимание своему партнеру и лучше быть на связи во время праздника. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Андрей Зберовский.
Стоит уделить внимание своей половине: муж сводил жену в ресторан, подарил цветы, чтобы поход на корпоратив был на фоне хороших отношений в семье. Желательно договориться, чтобы люди приходили домой в разумное время, без отъезда куда-то дальше с продолжением. И, конечно, надо оставаться на связи. Если эти предохранительные меры выполнять, вероятность конфликта будет гораздо меньшепояснил Зберовский
Психолог также посоветовал собирающимся на корпоратив по возможности воздержаться от вызывающих нарядов. Чрезмерное прихорашивание закономерно порождает обиду и ревность у второй половины.