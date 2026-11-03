Психолог Зберовский: во время корпоратива лучше всегда быть на связи

Психолог рассказал, как не поссориться из-за корпоратива Психолог Зберовский: во время корпоратива лучше всегда быть на связи

Москва3 ноя Вести.Чтобы не было сцен ревности, перед походом на корпоратив стоит уделить внимание своему партнеру и лучше быть на связи во время праздника. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Андрей Зберовский.

Стоит уделить внимание своей половине: муж сводил жену в ресторан, подарил цветы, чтобы поход на корпоратив был на фоне хороших отношений в семье. Желательно договориться, чтобы люди приходили домой в разумное время, без отъезда куда-то дальше с продолжением. И, конечно, надо оставаться на связи. Если эти предохранительные меры выполнять, вероятность конфликта будет гораздо меньше пояснил Зберовский

Психолог также посоветовал собирающимся на корпоратив по возможности воздержаться от вызывающих нарядов. Чрезмерное прихорашивание закономерно порождает обиду и ревность у второй половины.