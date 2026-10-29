Психиатр Исаев: при деменции человек может скрывать свои проблемы с памятью

Психиатр назвал первые признаки начинающейся деменции Психиатр Исаев: при деменции человек может скрывать свои проблемы с памятью

Москва29 окт Вести.На начинающуюся деменцию могут указывать попытки человека скрыть проблемы с памятью. Первые признаки деменции часто касаются изменений привычного поведения, сообщил психиатр Руслан Исаев в беседе с "Известиями".

При начинающейся деменции человек начинает путать слова и забывать названия привычных вещей или недавние события. Это серьезный сигнал, считает эксперт.

При этом у человека может сработать защитная реакция и он начинает скрывать, что что-то забыл.

Человек может уходить от ответа, переводить разговор на другую тему. Например, он не помнит, что делал накануне, что ел на завтрак, но старается этого не показывать приводятся слова психиатра

Специалист рекомендует сравнивать текущее состояние родственника с его прошлым поведением. Ведь он может в общем путать, например, имена актеров или названия книг, и это норма.