Психолог рассказала, как постепенно готовить ребенка к самостоятельности дома Психолог Дугенцова: ребенка нужно постепенно готовить к самостоятельности

Москва30 окт Вести.Способность ребенка оставаться одному дома зависит не только от того, сколько ему лет, но и от его психологической зрелости. Об этом RT рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

С точки зрения возрастной психологии ориентироваться стоит примерно на 12 лет, но здесь важнее не сам возраст, а психологическая зрелость ребенка. Нужно понимать, насколько он самостоятельный, умеет ли соблюдать правила, справляться со своими эмоциями и действовать в непредвиденных ситуациях пояснила она

Как отметила эксперт, важно понимать, готов ли сам ребенок оставаться один. По ее словам, самостоятельность не должна формироваться через страх.

Родителям она рекомендовала не просто перечислить правила безопасности дома, а заранее, начиная с дошкольного возраста, проигрывать с ребенком различные ситуации. Например, что делать, если кто-то звонит в дверь, отключили свет или стало страшно.

Специалист посоветовала заранее объяснить ребенку, кому можно позвонить, чтобы связаться с родителями, почему нельзя открывать дверь посторонним и пользоваться опасными приборами.

Начинать лучше с небольших промежутков времени, постепенно увеличивая их, чтобы у ребенка появился положительный опыт самостоятельности посоветовала она

Как отметила собеседница RT, если ребенок боится оставаться дома один, нельзя обесценивать его страх фразами вроде "Ты уже большой": для него эти переживания совершенно реальны. В такой ситуации психолог советует выяснить, чего именно боится ребенок, и постепенно помогать ему справляться с этим чувством. Например, сначала оставлять его одного в комнате, а затем ненадолго выходить из квартиры, сохраняя возможность быстро вернуться.

Важно помнить, что наша задача - не заставить ребенка быть самостоятельным, а помочь ему почувствовать себя в безопасности даже тогда, когда родителей нет рядом. Обычно на это нужно приличное количество времени заключила Дугенцова

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