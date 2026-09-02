Психолог озвучил лайфхаки по подготовке ребенка к сепарации от родителей Психолог Коровин сообщил о четырех этапах сепарации детей от родителей

Москва2 сен Вести.Сепарация от родителей может начинаться прямо с рождения ребенка, но пик осознанной работы над этим приходится на возраст 11-15 лет. Такое заявление сделал психолог-педагог Антон Коровин в комментарии изданию "Абзац".

По словам специалиста, процесс сепарации должен проходить поэтапно. Коровин указал на то, что главная цель сепарации – не "оторвать" ребенка от семьи, а сделать его автономным и в то же время способным к психологической близости.

Психолог рассказал о нескольких этапах сепарации. Первый этап (возраст ребенка – от нуля до 3 лет) связан с заложенностью у малыша фундамента безопасности. По мнению психолога, в этот период подготовка ребенка к сепарации должна проходить через парадокс.

Чтобы отпустить, ребенка нужно максимально к себе привязать, то есть удовлетворять все потребности малыша без страха его испортить заявил психолог

По словам Коровина, если базовое доверие к миру сформировано, то при кризисе 3 лет малыш сам начнет сепарироваться от родителей, при этом понимая, что мать – его надежный тыл.

По мнению психолога второй этап (возраст ребенка – от 3 до 6 лет) – это время активного поощрения и инициативы. Когда малышу можно позволять самому принимать решение в тех случаях, когда ошибка не смертельна. Коровин считает, что в этот период можно разрешить злиться на родителей, а не пытаться подавить эти эмоции.

По словам специалиста, третий этап (возраст ребенка – от 7 до 12 лет) – это период, когда ребенок может брать на себя ответственность за выполнение домашних заданий, а также за режим дня и карманные расходы. Психолог полагает, что на этом этапе ребенку можно дать ощутить последствия его ошибок.

Четвертый этап (возраст ребенка – от 13 до 17 лет) психолог считает периодом эмоционального выхода. Коровин объяснил, что пубертатный период – самое сложное время, когда родители должны перестать быть единственным источником смысла. По мнению специалиста, на этом этапе можно признать право ребенка на странные увлечения и первую любовь, если это не связано с угрозами для ребенка.

Психолог подытожил, что главное правило мягкой сепарации заключается в том, что ребенок имеет право испытывать различные эмоции. Эксперт также считает, что важно разделять, где эмоции родителей, а где впечатления ребенка.

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