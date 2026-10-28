Психолог: детям не рекомендуются мультики с гендерными стереотипами и сарказмом Психолог Коровин: детям не рекомендуются мультики с гендерными стереотипами

Москва28 окт Вести.Детям не стоит показывать мультфильмы не только со сценами жестокости и насилия, но также с гендерными стереотипами, сарказмом, черным юмором и другим. Такое мнение выразил в комментарии изданию "Абзац" психолог-педагог Антон Коровин.

По словам психолога, ребенок для сохранения здоровой психики должен понимать причинно-следственные связи и осознавать, что зло будет наказано, а конфликт можно решить мирным путем. Эксперт полагает, что детям стоит смотреть именно те мультфильмы, которые учат правильным и добрым поступкам.

Коровин сказал, что детям не стоит смотреть сцены с агрессией как способом решить конфликты, с пугающими сценами (монстры, искаженные лица), с резкими звуками.

Также не рекомендуются сцены, где могут присутствовать унижение, черный юмор, сарказм, гендерные стереотипы в жесткой форме сообщил психолог

Кроме того, по его словам, категорически противопоказаны для просмотра детьми сцены, в которых обесцениваются взрослые и семейные ценности.

Также психолог заявил, что напряжение для психики ребенка создают мультфильмы с хаотичным монтажом, обилием вспышек, а также слишком продолжительные или не имеющие эмоциональную развязку.

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