Психолог объяснил, что не так с Эдвардом Калленом из "Сумерек" Психолог Ахмадуллин: "Сумерки" могут привить детям модель нездоровых отношений

Москва29 сен Вести.Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин выразил мнение, что сага "Сумерки" подает подросткам пример токсичных, разрушительных отношений и может сформировать у детей искаженное представление о том, что такие связи являются нормой. Слова специалиста приводит издание TUMEN.KP.RU.

По словам психолога, сам подростковый интерес к вампирской тематике – это не новое и не опасное явление. Опасения психолога связаны именно со вселенной "Сумерек".

Подростки, насмотревшись "Сумерек", могут начать считать, что парень, который проверяет каждый их шаг, — это настоящий мужчина, а не потенциальная угроза, от которой нужно бежать сказал Ахмадуллин

Кроме того, в материале отмечается, что герой "Сумерек", вампир Эдвард Каллен, постоянно говорит своей возлюбленной Белле Свон, что он опасен, но при этом остается рядом с ней, создавая таким образом притяжение и травматическую связь для Беллы. Отмечается, что девушка постоянно бросается спасать того, кто сам создает угрозу. Также школьница перестает общаться с близкими и изолируется от мира, что являются одним из главных признаков попадания в деструктивные отношения.

Помимо этого, издание напомнило, что Эдвард ведет себя очень по-разному: он то холоден с Беллой и говорит, что они больше не могут общаться, то признается ей в сильной любви. Подростки могут воспринять такую нестабильность как страсть, но на самом деле такие эмоциональные качели разрушают психику, указано в материале.

По мнению психолога, "Сумерки" не стоит запрещать, но специалист рекомендует обсудить эти книги и фильмы с подростком, поговорить с ним о том, что на самом деле означает такое поведение и какие мотивы у абьюзеров.

Кроме того, психолог выразил мнение, что если у ребенка есть перед глазами пример нормальных отношений между родителями, даже если они в разводе, то эту модель не смогут сломать книги или фильмы. Психолог указал, что ребенок, у которого есть пример здоровых отношений, будет задавать вопросы о токсичных отношениях в кино и книгах. Эксперт считает, что вопросы – "это уже защита", и таким образом ребенок "лучше подготовлен к тому, чтобы отличить красивую сказку от опасной реальности".