Москва8 июл Вести.Подростки чувствуют искреннюю веру автора в собственный текст. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил российский писатель Сергей Лукьяненко.

Согласно словам автора, подростки остро чувствуют фальшь, и, если специально закладывать мораль, они либо не обратят на это внимание, либо перестанут читать.

Подростковый возраст, молодой возраст – это, в общем-то, возраст юношеского максимализма, возраст, когда максимально обострено чувство справедливости, это то, что интересно описывать, по сути, как человек становится человеком. Вот я по своему опыту скажу, если начинаешь мораль закладывать специально, это всегда выглядит очень нарочито, и вот любой читатель, тем более юный читатель, он это тоже сразу чувствует, либо пропускает это мимо глаз. Либо он просто может даже отложить книжку и перестать ее читать. Здесь, наверное, главное просто самому верить и рассказывать убежденно. Рассказывать не лозунгами, а рассказывать логикой истории пояснил Лукьяненко

Он также рассказал, что фантастика предвосхищает концепцию, но не описывает конкретные технологии. По его словам, фантастика полезна тем, что дает мечту и ориентир, который инженеры и ученые могли воплотить в реальность.