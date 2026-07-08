Москва8 июл Вести.Фантастика предвосхищает концепцию, но не описывает конкретные технологии. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил российский писатель Сергей Лукьяненко.

По его словам, фантастика полезна тем, что дает мечту и ориентир, который инженеры и ученые могли воплотить в реальность. Он также назвал самым прогностическим своим романом "Геном", где люди заранее адаптируются под профессии с помощью генной инженерии.

Фантастика предвосхищает концепцию. Разумеется, фантаст не может описать, как конкретно будет работать мобильный телефон. Да и вообще с мобильными телефонами очень мало было предсказаний. Почему-то уж если были такие устройства, то они имели вид браслета, часов, но не телефона, как чего-то в кармане. Этим, наверное, фантастика и полезна, она дает какую-то мечту, какой-то ориентир, который потом уже инженер или ученый, прочитав, может сказать: "О да, а ведь это можно сделать в реальности". Иногда писатель-фантаст читает что-то научное, читает про какие-то открытия и думает: "А ведь это интересная вещь". Я думаю, у меня, наверное, в этом плане самая такая прогностическая книжка Геном. Это роман о будущем, в котором люди могут заранее специализироваться к тем или иным профессиям. То есть кому-то нужно суперзрение, кому-то нужны более длинные руки, или более сильные, но короткие ноги, мало ли что для других планет, для каких-то особых профессий отметил Лукьяненко

Как рассказал писатель, его больше всего вдохновляет космонавтика, потому что человечеству для развития необходима возможность дальнейшей экспансии за пределы Земли, однако у него есть страх развития кибертехнологий, виртуальной реальности и цифрового существования.

Ранее сообщалось, что зародившийся в России жанр фантастики вызвал рекордный интерес в мире. По информации журналистов, за 2025 год число запросов возросло на 65%.