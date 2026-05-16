Москва16 мая Вести.Жанр фантастической литературы, образовавшийся в России, вызвал рекордный интерес в мире. Такую информацию опубликовало агентство РИА Новости на основе анализа данных поисковиков.

ЛитРПГ или литературный РПГ (LitRPG, от англ. literary RPG – "литературная ролевая игра") - поджанр фантастической литературы, который сочетает элементы традиционного повествования с игровыми механиками, характерными для компьютерных ролевых игр. Предшественники жанра появились в Азии в нулевых, но в современном виде, как считается, он образовался в России.

В материале агентства сказано, что число поисковых запросов "litRPG" к началу мая превысило 113 тысяч, что стало рекордным значением с начала сбора информации (то есть с 2004-го). По информации журналистов, за 2025 год число запросов возросло на 65%.

Больше всего этим словом интересовались пользователи из США, Новой Зеландии, Норвегии, Латвии, Чехии, России, Канады, Австралии и Швеции.

По информации агентства, самые популярные сайты с такими книгами каждый месяц посещают более 23 млн человек.