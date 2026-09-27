Москва27 сен Вести.Социальные сети в большей степени негативно влияют на детей и подростков, показывая им недопустимый контент, который нельзя отфильтровать. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Соцсети вызывают неврозы, скармливают недопустимый контент, который технически нельзя фильтровать, это мешает социализации, это мешает просто жизни в офлайне. То есть молодой организм – это, с одной стороны, сильно уродует, с другой стороны, это царство для мошенников и всяких там других плохих дядей отметил эксперт

Также Масалович раскрыл, как социальные сети подстраиваются под интересы пользователя и формируют его поведенческий профиль.

Автоматический алгоритм начинает строить поведенческий профиль, что ему нравится, что не нравится. И дальше лента начинает чудесным образом видоизменяться. Дальше… одни новости будут показывать, а другие новости не будут показывать, то есть начинают формироваться точки зрения. Дальше включается еще более страшный механизм, называется эхокамера, который все ваши мысли, если они в правильном направлении, будет усиливать, [например], эта партия хорошая, а эта плохая объяснил он

Ранее в МВД РФ рекомендовали россиянам минимизировать использование персональной информации в открытом доступе и удалить ее из публичных профилей в социальных сетях. Речь идет о таких данных, как домашние адреса, телефоны, а также геометки на фотографиях.