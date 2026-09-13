Глава "Движения первых" ответил на призывы запретить "Машу и Медведя" Орлов призвал критиков "Маши и Медведя" самим посмотреть мультсериал

Москва13 сен Вести.Европейским политикам, выступающим против показа российского мультсериала "Маша и Медведь", следует самим посмотреть его и узнать мнение детей. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

По его мнению, мультсериал транслирует правильные ценности и смыслы.

Пусть детей спросят, пусть сами посмотрят от начала до конца, а их там много-много сезонов, и увидят, что там нет ничего плохого сказал Орлов

Ранее газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов британской Палаты общин потребовала запретить мультсериал, усмотрев в нем "российскую пропаганду". Инициатива появилась после покупки американским стриминговым сервисом Netflix прав еще на два сезона "Маши и Медведя".

В августе киевский режим ввел санкции в отношении авторов и дистрибьюторов "Маши и Медведя". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что мультфильм получил мировую популярность благодаря доброте и продвижению лучших человеческих качеств.