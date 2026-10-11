Психолог рассказала, как нужно воспитывать современных девочек Эксперт Королева: раньше из девочек растили хозяек дома, а сейчас – хозяек жизни

Москва11 окт Вести.Психолог Надежда Королева рассказала ИС "Вести", как нужно воспитывать современных девочек.

Раньше мы оценивали девочку в том, как она будет печь вам пироги, а сейчас она должна быстро находить правильное приложение в компьютере или в телефоне, и найти еще промокод, чтобы получить бесплатную доставку. Это будет сейчас правильный навык … Раньше мы растили хозяек дома, а сейчас нам нужно вырастить хозяйку жизни, которая могла бы и пироги испечь, и, если надо, стартап запустить сказала психолог

Также она добавила, что девочки должны расти в позитивной обстановке.

Самое главное, дорогие мамы, вы должны быть счастливы. И если вы счастливы, то ваши девочки вырастают счастливыми … Старайся показывать максимально какие-то хорошие, правильные навыки, держи себя в руках и старайся максимально показывать оптимизм … На детей сейчас очень сильно распространяется наш пессимизм и наши страхи за будущее, то есть мы несем ответственность за то, в каком фоне они растут отметила Королева

Ранее практикующий детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что пользование телефоном или другими гаджетами в любой ситуации может быть признаком начавшейся зависимости у ребенка.