Психолог рассказала, как побороть ненависть к сидящему рядом коллеге Психолог Абравитова: справиться с ненавистью к коллеге поможет заземление

Москва6 ноя Вести.Справиться с ненавистью к сидящему рядом коллеге помогут два приема: основанное на физиологии правило пяти секунд и метод разрыва шаблона. Подробнее в разговоре с "Абзацем" рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, основное в такие моменты – обуздать минутное раздражение. Она пояснила, что неприязнь к коллегам обычно возникает из-за накопленного напряжения, вынужденно тесного общения и частого нарушения личных границ. Чтобы не сорваться, Абравитова советует перевести раздражение из психологической плоскости в физиологическую: этот прием поможет эмоционально переключиться на внутренние телесные ощущения.

Если вы чувствуете, что сорветесь, сделайте вдох на четыре счета, задержите дыхание на четыре счета, а выдох сделайте на шесть. Это физически будет снижать уровень кортизола. В моменте также можно заземляться – нащупать ступнями пол, разжать, сжать кулаки под столом советует специалист

Психолог также отметила, что метод разрыва шаблона работает благодаря четкому разделению личности человека и его конкретных действий. Если вслух проговорить, что вас раздражает не сам коллега, а, например, его привычка или звук, который он издает, это поможет быстро определить источник неприязни и изменить отношение к ситуации, подчеркнула она.

Ранее психолог дала советы, как справиться с тревогой и стрессом.