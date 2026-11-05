Эксперт по этикету Баранова: реагировать на кашель собеседника не всегда уместно

Эксперт по этикету объяснила, на какие бытовые конфузы неуместно реагировать Эксперт по этикету Баранова: реагировать на кашель собеседника не всегда уместно

Москва5 ноя Вести.Акцентирование внимания на кашле, чихании или икоте собеседника может быть неуместным в некоторых ситуациях. Корректность реакции во многом зависит от обстановки, рассказала "Абзацу" эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.

С точки зрения этикета лучше не акцентировать внимание на подобных непроизвольных действиях, отметила она.

Это относится и к физиологии: чиханию, иканию, если кому-то потребовалось откашляться. Речь о ситуациях, когда инцидент вышел из-под контроля, и, чтобы не усугублять ситуацию, мы не обращаем внимания. В бытовой практике в пожелании другому человеку здоровья ничего некультурного нет, но в формальных ситуациях этот момент лучше обойти пояснила Баранова

Осторожность также необходима, если собеседник уронил столовый прибор или допустил ошибку в речи: чрезмерно активная помощь или замечание могут поставить его в неловкое положение.

Исправлять речевые ошибки уместно, если речь идет о ребенке или человеке, которого готовят к публичному выступлению. В остальных случаях, особенно при недостаточно близком общении, специалист советует не поправлять собеседника.

Ранее эксперт Анастасия Перевалова рассказала о пищевом этикете в общественном транспорте.