Москва5 нояВести.Акцентирование внимания на кашле, чихании или икоте собеседника может быть неуместным в некоторых ситуациях. Корректность реакции во многом зависит от обстановки, рассказала "Абзацу" эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.
С точки зрения этикета лучше не акцентировать внимание на подобных непроизвольных действиях, отметила она.
Это относится и к физиологии: чиханию, иканию, если кому-то потребовалось откашляться. Речь о ситуациях, когда инцидент вышел из-под контроля, и, чтобы не усугублять ситуацию, мы не обращаем внимания. В бытовой практике в пожелании другому человеку здоровья ничего некультурного нет, но в формальных ситуациях этот момент лучше обойтипояснила Баранова
Осторожность также необходима, если собеседник уронил столовый прибор или допустил ошибку в речи: чрезмерно активная помощь или замечание могут поставить его в неловкое положение.
Исправлять речевые ошибки уместно, если речь идет о ребенке или человеке, которого готовят к публичному выступлению. В остальных случаях, особенно при недостаточно близком общении, специалист советует не поправлять собеседника.
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