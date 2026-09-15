Москва15 сен Вести.Семейный и детский психолог Галина Рейнталь предупредила родителей о том, что неосторожные слова могут серьезно подорвать самооценку ребенка. В беседе с NEWS.ru она пояснила: критиковать нужно поступки, а не личность.

По словам специалиста, даже привычная фраза "Как тебе не стыдно?" воспринимается детьми иначе, чем задумывают взрослые.

Какой родитель хотя бы раз не говорил своему ребенку: "Как тебе не стыдно?" И кажется, что в этой фразе такого плохого? Мы ведь хотим скорректировать поведение. Но дети слышат совсем не то, что мы хотели сказать. Они могут услышать: "Я плохой". Хотя родитель хотел донести другое: "Ты совершил плохой поступок, так делать нельзя, и это можно исправить" сказала она

Рейнталь перечислила выражения, которых следует избегать: "Ты глупый", "Ты ленивый", "Ты эгоист", "Ты безнадежный". Все они дают оценку личности, а не действию. Также вредны фразы "Мне за тебя стыдно" и "На тебя все смотрят" — они вызывают чувство вины, но не объясняют, в чем именно ошибка.

Особенно сильный удар наносят сравнения: "Посмотри на Машу, она умеет нормально себя вести", "Все дети как дети, а ты…", "Мне постоянно приходится за тебя краснеть". В итоге ребенок делает вывод: "Я плохой, я не нравлюсь, я не такой, каким должен быть". Психолог подчеркнула: ребенку не должно быть стыдно за слезы, страх, болезнь, физиологические особенности, обращение за помощью, отказ от общения или объятий. Главное правило для родителей — критиковать поступок, а не личность.