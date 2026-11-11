Москва11 ноя Вести.Во время чихания необходимо прикрыть рот рукой: сдержать приближающийся рефлекс можно с помощью аккуратного зажатия носовых проходов пальцами, заявил изданию NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Бывают случаи, когда чихнуть неудобно, и во избежание нежелательного внимания хочется безопасно сдержаться, отметил Ионов

Когда вы чувствуете, что вот-вот чихнете, аккуратно зажмите носовые ходы пальцами. Это простое действие меняет сигналы, поступающие от рецепторов в носу. В результате мозг получает команду, что раздражение прошло. Негативных последствий для организма не будет. Если сдержать чихание не получилось, прикройте рот и нос платком. Так вокруг не распространится мельчайший аэрозоль, в котором даже у здоровых людей находятся условно патогенные микроорганизмы пояснил Ионов

Так, в апреле в больнице подмосковного города Пушкино помогли молодому человеку, который чихнул "внутрь себя" и сломал гортань.

При этом эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова подчеркнула, что акцентирование внимания на кашле, чихании или икоте собеседника может оказаться неуместным в некоторых ситуациях.