Эксперт рассказала, как не стоит обращаться к женщине и мужчине Эксперт Холгова: обращаться с помощью слов "женщина" и "мужчина" недопустимо

Москва1 окт Вести.Обращаться к незнакомому человеку с помощью слов "женщина", "девушка" или "мужчина" является недопустимым. Такую позицию выразила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова в комментарии изданию "Абзац".

Никогда нельзя обращаться к женщине словом "женщина", к девушке – "девушка", к мужчине – "мужчина" сказала эксперт

Она полагает, что произносить эти слова можно не при обращении, а рассказывая о ком-то. Для обращения к незнакомым людям Холгова посоветовала использовать фразы вроде "извините, пожалуйста", так как универсального слова для обращения к собеседнику в России нет.

Эксперт также заявила, что когда люди обращаются друг к другу словами женщина" или "мужчина", это может привести к бытовым конфликтам.

Кроме того, она указала на то, что многим женщинам не нравятся обращения "женщина" и "девушка", потому что в этом есть указание возраста.

Ранее ИС "Вести" публиковала 15 правил этикета при написании электронных писем.