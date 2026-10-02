Филолог прогнозирует отказ от склонения таких названий, как Алтуфьево и Строгино Лингвист Пахомов: нормой может стать отказ от склонения географических названий

Москва2 окт Вести.Нормой русского литературного языка со временем может стать несклонение географических названий, таких как Строгино и Алтуфьево, рассказал лингвист, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Он пояснил ТАСС, что в первую очередь речь идет об изменении нормы склонения названий на –ино, -ово, -ево.

Сейчас в образцовой письменной речи нужно следовать строгой норме и склонять такие названия, например, писать и говорить "в Строгине" и "в Алтуфьеве". Но в живой речи многие названия уже давно не склоняются, и старая норма поддерживается искусственно, отметил лингвист.

Несклонение, которое пока… расценивается только как допустимое, имеет все шансы со временем стать основным вариантом. А нынешнее склонение… имеет все шансы со временем стать ошибкой заявил Пахомов

При этом лингвист подчеркнул, что в языке нет хороших или плохих вариантов, языковая практика меняется с течением времени. Он считает, что отношение к изменениям будет спокойнее, если люди узнают больше об истории языка, его развитии и смене оценок и норм.

Ранее Институт Виноградова РАН спрогнозировал изменение ударения в слове "звонит".