Филолог РАН Пахомов: в русском языке появляется новый союз "то что"

В русском языке рождается новый союз "то что" Филолог РАН Пахомов: в русском языке появляется новый союз "то что"

Москва30 сен Вести.В русском языке рождается новый союз "то что", пока это ошибочный вариант, но со временем он может стать нормой, заявил РИА Новости филолог из Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Он отметил, что многие молодые люди используют союз "то что", такой вариант сейчас считается ошибкой.

…Конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое "то что". Это место, где тоже сейчас идут баталии: "он сказал, то что завтра придет". И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз заявил Пахомов

Он напомнил, что правильный вариант: "он сказал, что завтра не придет".

По словам филолога, союз "то что" может стать нормой "если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня".

И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы добавил он

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