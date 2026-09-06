Филолог: слово "кофе" в среднем роде допустимо в разговорной речи В современном русском языке слово "кофе" относится к мужскому роду

Москва6 сен Вести.Употребление слова "кофе" в среднем роде не считается ошибкой в разговорной речи. Об этом сообщила РИА Новости филолог, популяризатор лингвистики, автор книги "В начале было кофе" Светлана Гурьянова.

Слово "кофе" в среднем роде вполне себе уже узаконено во многих словарях, но пока в большинстве из них имеет помету "разговорное", то есть оно стилистически ограничено и не рекомендуемо к использованию в официальной обстановке отметила филолог

По словам Гурьяновой, средний род слова "кофе" с пометой "разговорное" был указан еще в толковом словаре Дмитрия Ушакова, изданном с 1935 по 1940 год.

В современном русском языке слово "кофе" относится к мужскому роду. И этот вариант единственный верный для официальной речи.

Более того, само по себе слово кофе появилось в русском языке как раз-таки в среднем роде, а уже после трансформировалось в мужской род. По мнению собеседника агентства, на это могли повлиять прочие иностранные языки (например, немецкий или французский), так как в них данное слово используется именно в мужском роде.