Филолог объяснил, когда в русском языке нужно писать букву "ё" Филолог Пахомов назвал случаи обязательного использования буквы "ё" в текстах

Москва14 авг Вести.Букву "ё" необходимо использовать в школьных учебниках русского языка, а также в случаях, когда ее отсутствие может привести к неправильному прочтению или пониманию слова. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

По словам филолога, которые приводит РИА Новости, буква также нужна для обозначения произношения малоизвестных слов, в том числе географических названий, и в текстах для людей, изучающих русский язык.

Для употребления буквы "ё" только три предусмотрены ситуации. Первая — когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, "узнаём" в отличие от "узнаем" или "всё" в отличие от "все". Во-вторых, когда надо указать произношение малоизвестного слова, часто это географическое название. И во всех текстах для тех, кто учит язык сказал Пахомов

Он отметил, что действующие "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году, не требуют последовательного использования буквы "ё" во всех текстах.

При этом, по словам Пахомова, современные справочники допускают возможность печатать любой текст с последовательным использованием буквы "ё" по желанию автора или редактора.

Филолог также отнес к текстам, где буква "ё" должна использоваться, буквари, школьные учебники русского языка, книги для изучающих русский как иностранный и словари, в которых с ее помощью указываются ударение и правильное произношение.