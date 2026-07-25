Ученые оценили возможность исключения буквы "ё" из русского алфавита Филолог Пахомов: никто не собирается изгонять букву "ё" из русского алфавита

Москва25 июл Вести.Предпосылок для исключения буквы "ё" из русского алфавита нет, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Отказываться от буквы "ё" полностью никто не собирается​​​, никто не собирается ее изгонять из русского алфавита​​​. Как она была факультативной, так и остается сказал Пахомов

Он сравнил букву "ё" с 29 февраля, который нужен календарю, но бывает раз в четыре года.

Ранее филологи назвали слово, имеющее рекордное по количеству синонимов в русском языке, это "очень" – около ста близких единиц.