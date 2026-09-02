В Институте Пушкина признали написание слова "прийти" единственно верным В Институте Пушкина назвали вариант написания слова "прийти" единственно верным

Москва2 сен Вести.В современном русском языке слово "прийти" правильно писать только с буквой "й". Об этом сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в разговоре с РИА Новости

Эксперт отметил, что эта норма зафиксирована в Толковом словаре государственного языка Российской Федерации, выпущенном специалистами Санкт-Петербургского государственного университета в 2025 году.

Существует только один вариант правильного написания слова "прийти" подчеркнул Катышев

Единое написание утвердила Орфографическая комиссия Академии наук СССР в 1956 году. До этого допускались три формы — "прийти", "придти" и "притти".

По словам филолога, вариант "прийти" закрепили по аналогии с однокоренными глаголами "зайти", "дойти", "уйти" и "отойти".

Ранее завлабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская сообщила, что глагол "идти" обладает самым большим числом значений в русском языке – в одном из словарей зафиксировано 56 вариантов его употребления.