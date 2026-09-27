Москва27 сен Вести.Ударение в слове "звонит" в будущем переместится на первый слог, однако когда именно это произойдет, сказать невозможно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Института русского языка имени В. В​​​. Виноградова РАН, председателя филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимира Пахомова.

Скорее всего, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых "звОнит" - кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что ведь в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Сто лет для языка – это один миг рассказал Пахомов

Филолог отметил, что во многих глаголах, таких как "любит", "ценит" и "курит" ударение также перенеслось со второго слога на первый.