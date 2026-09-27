Москва27 сенВести.Ударение в слове "звонит" в будущем переместится на первый слог, однако когда именно это произойдет, сказать невозможно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председателя филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимира Пахомова.
Скорее всего, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых "звОнит" - кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что ведь в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Сто лет для языка – это один миграссказал Пахомов
Филолог отметил, что во многих глаголах, таких как "любит", "ценит" и "курит" ударение также перенеслось со второго слога на первый.