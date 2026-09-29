Эксперт Козловская: слова "читмил" пока нет в словаре, термин еще не устоялся

Эксперт: слово "читмил" пока не вошло в словарь Эксперт Козловская: слова "читмил" пока нет в словаре, термин еще не устоялся

Москва29 сен Вести.Слова "читмил" пока нет в словаре иностранных заимствований русского литературного языка, этот термин пока недостаточно устоялся, заявила ТАСС доцент кафедры русского языка Российского государственного педуниверситета имени Герцена, эксперт Минпросвещения Наталия Козловская.

"Читмил" означает запланированное отступление от диеты раз в месяц или в неделю. Под "читмилом" понимают один прием пищи. Также используется понятие "читдэй", под которым понимается отступление от диеты в течение всего дня.

Как отметила Козловская, слово "читмил" пока не включено в словарь иностранных слов, в котором фиксируются нормы русского литературного языка.

Это говорит о том, что оно еще недостаточно устоялось в языке, не прошло все этапы ассимиляции, используется преимущественно в неформальной коммуникации и не может употребляться во всех сферах функционирования русского языка как государственного пояснила эксперт

Она предположила, что со временем это слово все же войдет в словари.

По данным специалистов, слово "читмил" вошло в словарь речевых новаций, впервые оно зафиксировано в русском языке в 2014 году. В последние восемь лет число запросов с этим словом в "Яндекс Вордстат" остается значительным.

Ранее в РАН рассказали, что в слове "звонит" ударение со временем переместится со второго на первый слог.