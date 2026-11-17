Абравитова: привычка сокращать слова в переписке говорит о клиповом мышлении

Психолог объяснила, почему люди сокращают слова в сообщениях Абравитова: привычка сокращать слова в переписке говорит о клиповом мышлении

Москва17 ноя Вести.Привычка человека постоянно сокращать слова в переписке говорит о наличии у него клипового мышления, заявила изданию "Абзац" психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, подобным людям трудно воспринимать большой и сложный объем информации, выстраивать сложные отношения с окружающими.

Вот эти сокращения – все сюда же. Человек не видит надобности даже в том, чтобы продолжить слово, ведь и так все понятно. И уже дошли до того, что с днем рождения поздравляют "с ДР". Обычно это характеризует человека именно как поверхностную личность сказала Абравитова

При этом, продолжила психолог, виноваты в этом не электронные устройства. Подобные люди существовали всегда, а в эпоху цифровизации и интернета им удалось гармонично встроиться в общество.

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