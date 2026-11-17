Москва17 ноя Вести.Ценители чая с молоком – люди психологически зрелые и уверенные в себе, рассказал "Абзацу" психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, такие люди являются обладателями устойчивой самооценки и не зависят от мнения окружающих.

Если на человека смотрят с удивлением и дают понять, что с ним что-то не так, значит, такой чай точно пьют люди, которые спокойно относятся к чужому мнению. Они меньше ориентируются на то, что думают о них, чем на то, что думают они о себе сами. Скорее всего, это психологически здоровые, устойчивые люди, которым вполне достаточно того, что это нравится им, и им наплевать, как к этому относятся остальные пояснил Денисов-Мельников

Он отметил, что выбор такого напитка также может быть желанием привлечь внимание или удивить окружающих. Кроме того, влияние на предпочтения оказывает культурная среда. Собеседник пояснил, что человек мог перенять эту привычку в путешествиях или вырасти там, где чай с молоком считается традиционным.

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести" рассказал, что кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор подчеркнул, что кофе – полезный напиток, который можно пить в том числе гипертоникам.