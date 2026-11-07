Россиянам рассказали, как тратить на соцсети меньше времени Психолог Докучаева: для отказа от соцсетей нужно расписание и другое занятие

Москва7 ноя Вести.Для проверки соцсетей стоит выделять ограниченное количество времени раз в сутки в одно и то же время. Такую рекомендацию в комментарии ИС "Вести" дала психолог Марина Докучаева.

Она отметила, что выступает за осознанный подход при использовании соцсетей. По ее словам, часто людей вынуждает проверить телефон скука, тревога, стресс и страх упущенных возможностей.

Есть очень хорошее правило, я сама его часто использую. Если я понимаю, что много времени трачу на соцсети в течение дня или на свой гаджет, то лучше сделать так, чтоб это было в течение дня один раз и на определенное время. Например, я могу полностью погрузиться в свой телефон, в свои соцсети на полчаса перед сном. Таким образом, я регулирую время, таким образом я устраиваю для себя праздник непослушания… Но я это делаю осознанно, а не так, что в течение дня каждые 10-15 минут я включаюсь, проверяю, разгоняю свою тревогу посоветовала психолог

Она отметила, что из-за постоянной проверки соцсетей и лент новостей формируется порочный круг зависимости.

Когда у нас есть тревога или какие-то неудовлетворенные чувства, мы бессознательно обращаемся к телефону, чтобы получить вот такую, знаете, маленькую положительную реакцию. То есть вырабатывается дофамин, и это как раз нейромедиатор нашего вознаграждения добавила Докучаева

Также она порекомендовала при отказе от интернета найти для себя альтернативное занятие.

Когда мы отказываемся от какого-то удовольствия, а честно сказать, гаджет - это удовольствие, то мы должны найти для себя какую-то альтернативу или замену. В этом случае я предлагаю, например, пойти на свежий воздух, на прогулку, подвигаться, подышать, потому что есть доказанная информация о том, что если мы двигаемся, особенно на свежем воздухе, то мы точно так же получаем дофамин. Или переключитесь на более глубокое общение со своей семьей, проведите время качественно со своей мамой, со своими родителями или с детьми посоветовала Марина Докучаева

Ранее психолог отметила, что длительный информационный детокс может повысить уровень тревоги и поставить человека в ступор, тогда как краткосрочный отказ от гаджетов будет полезен.