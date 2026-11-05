Москва5 ноя Вести.Поколение миллениалов чаще других испытывает тревогу и стресс из-за того, что они возлагают на себя повышенную ответственность в различных сферах жизни. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала психолог Катерина Молния.

Миллениалы не приспособлены к быстрым переменам, которые принес с собой переход к цифровому миру, что вызывает у них ощущение тревоги, уточнила она.

На миллениалов накладывается повышенная ответственность, и у них свои собственные вопросы, которых очень много: и карьера, и семья, и жилищные вопросы, и цифровизация, с которой многие еще не справляются. Конечно, это жизнь в повышенном стрессе… Их жизнь как будто бы сложнее, хотя на самом деле миллениалы очень стойкие, серьезные люди с серьезной еще пока закалкой, потому что они зацепили переход в цифровой мир. И порой эта несостыковка и дает рычаг, который у нас называется тревожностью. Потому что слишком быстро все меняется, а все-таки еще люди, которые не выросли в эпоху интернета, не приспособлены к таким быстрым переменам объяснила Молния

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