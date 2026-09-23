В Петербурге сталкер пойдет под суд за доведение жертвы до суицида

Сталкера будут судить в Петербурге по делу о доведении до самоубийства В Петербурге сталкер пойдет под суд за доведение жертвы до суицида

Москва23 сен Вести.В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который довел свою знакомую до самоубийства. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По данным следствия, с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года фигурант систематически истязал свою знакомую. Так, он установил тотальную слежку за своей жертвой: контролировал все ее перемещения через специальные приложения на телефоне, угрожал ей и оказывал психологическое давление.

В 2024 году его арестовали за совершение преступления, но даже находясь под стражей, он продолжал оказывать психологическое воздействие на знакомую, присылая ей письма с угрозами и манипуляциями.

Доведенная до отчаяния и состояния полной беспомощности, потерпевшая была вынуждена искать выход в суициде. Кроме того, находясь под стражей, злоумышленник попытался помешать ходу расследования, чтобы уйти от ответственности сказано в сообщении

Кроме того, фигурант пытался помешать ходу расследования, чтобы уйти от ответственности.

Мужчине предъявлено обвинение в истязании, доведении до самоубийства и вмешательстве в деятельность следователя. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступят в суд.