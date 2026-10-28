Москва28 октВести.Преследование со стороны бывшего партнера может быть сродни фанатичному состоянию. Об этом ИС "Вести" рассказал психолог Роман Цветков.
У человека, с которым девушка рассталась после бытового насилия, разрыв отношений порождает не обиду, а более серьезное состояние.
Для него это не конец отношений, не обида, а разрушение его контроля над вами. Это такое фанатичное состояние. Он может прийти к вам на работу, караулить у подъезда. Выпрашивать последний разговор. Но тот последним не будет, это будет начало новых неприятностейпояснил он
Ранее в Екатеринбурге состоялось судебное заседание по обращению блогера Екатерины Гранкиной. Женщина обвинила бывшего супруга в том, что он ее преследует и нападает. По словам женщины, экс-супруг даже остриг ей волосы.
По заявлению пострадавшей в отношение ее экс-супруга было возбуждено два уголовных дела, до вынесения приговора мужчина останется на свободе.
Ранее общественница Ева Меркачева заявила, что введение "охранных ордеров" может стать защитой от сталкинга.