Общественник Иванов: нужно отправлять к психологу клевещущих на отцов матерей

Общественник Иванов предложил, как поступать с клевещущими на отцов матерями Общественник Иванов: нужно отправлять к психологу клевещущих на отцов матерей

Москва22 окт Вести.Матерей, которые настраивают своих детей против отцов после расторжения брака, нужно отправлять к психологу, предложил в беседе с "Абзацем" глава движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Общественник считает, что женщины могут искалечить психику своим детям, если будут использовать их для мести бывшим мужьям. Кроме того, ребенок, которого лишили общения с отцом, перестает доверять миру, а его нормальное развитие нарушается, добавил он.

Поэтому, если мать намеренно создает у ребенка негативный образ отца, нужно подключать к работе специалистов, заявил Иванов.

Мать, движимая обидами, совершает преступление против своего ребенка. Он не должен быть орудием мести. Я предлагаю обязательные консультации с психологом, а если манипуляции продолжаются - вмешательство органов опеки вплоть до ограничения ее влияния сказал Иванов

Также он предложил создать систему помощи, которая научила бы родителей решать конфликты мирно и без вовлечения в них детей, а также ввести нормы, которые обязали бы суды учитывать факты манипуляции при назначении алиментов и определении порядка общения.

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