Москва11 ноя Вести.Специалисты используют психологические тесты и творческие методы арт-терапии для понимания того, что происходит с детьми, которые живут в сложных семьях и испытывают стресс. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), доктор психологических наук Ольга Ульянина.

Она отметила, что психологически травмированные дети часто не могут или боятся говорить о своих проблемах и просить о помощи, поэтому такие методы помогают их выявить.

Психологические тесты действительно есть у современных психологов, но они не столько могут помочь, сколько позволяют увидеть проблемное состояние ребенка, например, тревожность, взволнованность, подавленность. Когда мы говорим, например, о дошкольном и младшем школьном возрасте, то очень хорошо использовать сказкотерапию, песочную терапию, игротерапию, потому что ребенок фактически в процессе проигрывания какой-то ситуации или диалога со сказкотерапевтом проецирует свой опыт рассказала психолог

По ее словам, наблюдение за поведением и творчеством детей, наряду с диалогом с родителями, позволяет своевременно заметить неблагополучие и начать коррекционную работу, особенно в рамках травмоинформированного подхода.

Наблюдая, специалист может отследить какое-то неблагополучие. Это первая линия. Вторая линия — изменения. Например, ребенок стал замкнутым или избегает общаться, или мы видим, что он неохотно идет домой. Это повод задуматься и обратить внимание на ребенка и выйти на диалог. Если ребенок рисует черными красками, или у него много штриховки на рисунке, или, например, какого-то члена семьи не представлено, папы, это еще не говорит о неблагополучии, но это уже повод задать специалисту вопросы на простом детском, доступном языке: "А что происходит в семье? А чем вы обычно занимаетесь? А кто изображен на рисунке?" И сейчас мы, например, у себя в центре активно развиваем так называемый травмоинформированный подход, когда все педагоги и все участники образовательных отношений осведомлены по каким признакам, по каким внешним проявлениям мы можем увидеть у ребенка то или иное неблагополучие рассказала Ульянина

Ранее психолог-педагог Антон Коровин рассказал, что детям не стоит показывать мультфильмы не только со сценами жестокости и насилия, но также с гендерными стереотипами, сарказмом, черным юмором и другим. По словам психолога, ребенок для сохранения здоровой психики должен понимать причинно-следственные связи и осознавать, что зло будет наказано, а конфликт можно решить мирным путем. Эксперт полагает, что детям стоит смотреть именно те мультфильмы, которые учат правильным и добрым поступкам.