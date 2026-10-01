Сексолог: мужчина с тату может оказаться плохим любовником Сексолог Перелыгина: мужчины с тату могут быть плохи в постели

Москва1 окт Вести.Наличие татуировок на теле мужчины может говорить о возможных проблемах в интимной сфере. Об этом рассказала сексолог Елена Перелыгина в разговоре с "Абзацем".

По словам эксперта, за стремлением регулярно украшать свое тело рисунками часто скрываются глубокие психологические травмы и непринятие себя. Мужчины с татуировками нередко лишь внешне демонстрируют свои мужественность и силу.

А вот на поверку в постельных делах очень слабы. Именно эти скрытые проблемы и заставляют их подвергать себя бесконечным испытаниям и украшать свое тело таким негуманным способом. Под всем этим стоит глубокая травма отвержения и неприятия своего тела и своей личности добавила она

Собеседница издания также отметила, что набивание рисунков требует высокого порога терпимости к боли, которую мужчины часто переносят физиологически сложнее, нежели женщины. По словам Перелыгиной, склонность к подобным процедурам может указывать и на другие особенности психики человека. Например, он, вероятнее всего, "нарцисс и истероид". Также он может оказаться садистом и мазохистом, поскольку регулярно терпит "непрестанное тыканье иглой в тело".

Наличие татуировок у мужчины – это огромный красный флаг, девушкам стоит держаться от них подальше. Истинный природный брутал никогда не будет разрисовывать себя такой живодерской ценой заключила сексолог

Издание в свою очередь обращает внимание на то, что связь наличия татуировок с проблемами в сексе у мужчин научно не доказана. Однако, как показало исследование команды Анджея Гальбарчика из Ягеллонского университета (Польша) в 2015 году, у таких людей может быть повышенный уровень агрессии и нарциссизма. Подобных мужчин женщины часто воспринимают как плохих партнеров для долгосрочных отношений.