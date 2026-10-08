Эксперт Галич: резкая реакция на вопросы о деньгах говорит о финансовой измене

Психотерапевт рассказала о ярком признаке финансовой измены Эксперт Галич: резкая реакция на вопросы о деньгах говорит о финансовой измене

Москва8 окт Вести.Слишком эмоциональная реакция человека на вопросы о деньгах может быть признаком финансовой измены. Об этом NEWS.ru заявила психотерапевт Татьяна Галич.

По ее словам, чрезмерная эмоциональность в таких ситуациях может быть защитной реакцией человека, который опасается разоблачения финансовых тайн. Причем подобное поведение способно возникнуть даже в ответ на обычный бытовой вопрос, подчеркнула эксперт.

Это не случайное раздражение, а избыточный аффект. Человек буквально взрывается, может быть агрессивным, уходить в обиду. Например, женщина говорит супругу: "Красивые кроссовки, сколько заплатил?" Это нейтральный бытовой вопрос. Ответная реакция: "Почему ты меня контролируешь?" Разговор о цене трансформируется в дискуссию о доверии. Через три месяца выясняется наличие негласного кредитного обязательства сказала Галич

Ранее врач-психиатр Мария Гридчик рассказала, что проблемы с финансами в отношениях могут негативно сказываться на сексуальном влечении партнеров.