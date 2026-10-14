Психолог рассказала, чем опасен "синдром Винни Пуха" в отношениях Психолог Перелыгина: манипуляции могут быть признаком "синдрома Винни Пуха"

Москва14 окт Вести.Инфантильность, манипуляция и финансовый паразитизм партнера могут быть признаками "синдрома Винни Пуха". Об этом рассказала психолог Елена Перелыгина в беседе с изданием "Абзац".

По словам эксперта, люди с таким "синдромом" часто симулируют беспомощность или проблемы со здоровьем, чтобы жить за счет близких. Ради сиюминутных прихотей они способны разрушить чужую жизнь. При этом выделяются два типа таких персонажей: пассивные "увальни" и более агрессивные манипуляторы.

Внешне Винни Пух – это ленивый увалень, который стремится использовать окружающих и жить за счет близких. Он может манипулировать своим здоровьем и беспомощностью. Более опасный тип – импульсивный лжец, который вовлекает других в собственный выдуманный мир пояснила собеседница издания

Перелыгина отметила, что отношения с таким партнером могут приводить к финансовым потерям и эмоциональному истощению.

Психолог также рассказала, что должно насторожить в поведении партнера. По ее словам, следует насторожиться, если человек занимает крупные суммы, распоряжается чужим имуществом ради сомнительных планов, а затем отказывается отвечать за последствия. Среди подобных моделей поведения – абьюз и брачные аферы.