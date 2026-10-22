Психолог Булгакова: общение с мошенниками может привести к депрессии и паранойе

Последствием общения с телефонными мошенниками может стать депрессия Психолог Булгакова: общение с мошенниками может привести к депрессии и паранойе

Москва22 окт Вести.Телефонные мошенники могут довести жертву до состояния депрессии и паранойи. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Эксперт отметила, что обманутые мошенниками люди могут испытывать сильное чувство вины: пострадавший не может осознать, что факт обмана связан не с его собственной глупостью, а с профессиональной манипуляцией злоумышленника.

До чего может дойти ситуация? В легких случаях это навязчивая тревога и страх перед звонками. Человек вздрагивает от звука телефона и избегает общения. В тяжелых вариантах развивается клиническая депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство сказала Булгакова

Особенно уязвимыми являются пожилые люди, которые в результате обмана могут потерять накопления всей жизни. У них могут появляться суицидальные мысли на фоне страха стать обузой, подчеркнула психолог.

По словам эксперта, если в течение двух недель после обмана человек не может спать, заниматься работой или постоянно прокручивает в голове диалог с мошенником, то ему может потребоваться помощь специалиста. Психотерапия может помочь восстановить границы и проработать токсичное чувство вины, заключила Булгакова.