Аналитик Пожарская: мошенники используют смс-атаку для вызова паники у жертв

Эксперт рассказала об опасности смс-бомбинга Аналитик Пожарская: мошенники используют смс-атаку для вызова паники у жертв

Москва15 ноя Вести.Мошенники используют для атаки на россиян смс-бомбинг, чтобы вызвать панику и подтолкнуть к финансовой ошибке, рассказала РИА Новости замруководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.

Смс-бомбинг - это разновидность атак, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений.

В таком потоке сообщений человек с большей вероятностью совершит ошибку пояснила эксперт

Специалист советует заблокировать номера отправителей, не вступать в диалог.

Ранее сообщалось, что аферисты используют технологии искусственного интеллекта изображения, с помощью которых затем похищают деньги у россиян.