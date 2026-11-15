Москва15 нояВести.Мошенники используют для атаки на россиян смс-бомбинг, чтобы вызвать панику и подтолкнуть к финансовой ошибке, рассказала РИА Новости замруководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.
Смс-бомбинг - это разновидность атак, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений.
В таком потоке сообщений человек с большей вероятностью совершит ошибкупояснила эксперт
Специалист советует заблокировать номера отправителей, не вступать в диалог.
Ранее сообщалось, что аферисты используют технологии искусственного интеллекта изображения, с помощью которых затем похищают деньги у россиян.