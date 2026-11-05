Эксперт рассказала, что жертвами мошенников часто становятся известные люди

Эксперт: уверенность в собственной неуязвимости мешает распознать мошенников Эксперт рассказала, что жертвами мошенников часто становятся известные люди

Москва5 ноя Вести.Излишняя самоуверенность – одна из причин, по которой успешные и влиятельные люди становятся жертвами мошенников. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

По ее словам, убежденность в собственной неуязвимости притупляет бдительность и мешает распознавать уловки злоумышленников.

Человек, занимающий высокую должность, может считать себя практически неуязвимым: у него больше связей и возможностей решить свои проблемы. Появляется ощущение: "Меня уж точно не посмеют обмануть" отметила Пожарская

Именно эта чрезмерная самонадеянность может сыграть с человеком злую шутку, считает эксперт.

Она добавила, что нередко жертвами мошенников становятся известные люди, в том числе высокопоставленные сотрудники прокуратуры и аппарата правительства. При этом многие из них, хорошо осведомлены о том, как работают аферисты.