Москва15 окт Вести."Синдром провинциала" может сильно помощь в карьерном росте из-за желания человека доказать свою ценность. Об этом заявила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, которые приводит издание "Абзац", выходцы из сел и малых городов при переезде в мегаполисы часто сталкиваются с чувством инаковости.

"Синдром провинциала" – ощущение, что нужно постоянно доказывать, что ты не хуже. Иногда это становится мощным двигателем: человек больше работает и старается не упустить возможности сказала Денисова-Мельникова

Также эксперт допустила, что отсутствие связей и доступа к инфраструктуре в детстве развивает уникальный навык самостоятельного поиска пути.

При этом Денисова-Мельникова подчеркнула, что у "синдрома провинциала" есть и оборотная сторона: гонка за продуктивностью нередко сопровождается высоким уровнем тревоги, неумением расслабляться и перфекционизмом.

14 октября психолог Елена Перелыгина заявила, что инфантильность, манипулирование и финансовый паразитизм партнера могут быть признаками "синдрома Винни Пуха".