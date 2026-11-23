Психолог объяснила, почему люди с низкой самооценкой не умеют извиняться

Психолог Бузынникова: люди с низкой самооценкой не привыкли просить прощения Психолог объяснила, почему люди с низкой самооценкой не умеют извиняться

Москва23 ноя Вести.Людям с низкой самооценкой тяжело просить прощения, ведь даже мелкую ошибку они воспринимают как болезненный удар по личности, заявила психолог Юлия Бузынникова в интервью NEWS.ru.

Такое поведение может уходить корнями в детство, когда родители не умели признавать собственные ошибки.

Обида возникла, разговор зашел в тупик, а вместо признания неправоты человек шутит, защищается или переводит стрелки. Чем настойчивее вы ждете извинения, тем сильнее он закрывается. Это похоже на равнодушие, но чаще мешают стыд, страх потерять лицо или убеждение, что извиниться - значит, проиграть приводит NEWS.ru слова Бузынниковой

Для некоторых людей извиниться - это признать свою несостоятельность. Поэтому у них защита включается раньше, чем сам человек успевает оценить ситуацию.

Еще одна распространенная ловушка - это путаница между виной и ответственностью. В такой ситуации человек испытывает страх, ведь, по его мнению, извинения сделают его единственным виновником произошедшего, и он будет обязан терпеть упреки, пояснила психолог.

Многое зависит от семейных сценариев. Если в детстве ошибки замалчивали, за них стыдили, а взрослые не просили прощения, конструктивный разговор о промахах мог не стать привычным. В напряжении срабатывает защитный автоматизм: реакция "бей или беги" заставляет нападать в ответ подчеркнула Бузынникова

С такими людьми стоит проговаривать конкретные поступки, называть свои чувства и то, чего вы ожидаете дальше. Говорить следует о ситуации, а не о характере человека, при этом не стоит вспоминать прошлых ошибок, заключила психолог.

Между тем за последние 20 лет количество одиноких россиян увеличилось почти в два раза и достигло 40%. При этом 27,6 млн домохозяйств в России состоят из одного человека.