Москва17 окт Вести.Проявление нежности воспитывается с детства, с периодом взросления это чувство дается труднее людям. Об этом ИС "Вести" рассказала психолог Екатерина Молния.

Она обратила внимание на то, что отношение в семье к ребенку нередко становится примером того, как во взрослом возрасте будет вести себя человек.

Нам со взрослением нежность дается труднее. И то, что мы видим с детства — это наш пример того, как мы будем вести себя во взрослом возрасте, того, что нам демонстрируют наши родители. На постсоветском пространстве, на советском пространстве у нас родители что делали? Постоянно работали. Главное им было вот накормить нас, уложить нас спать, чтобы мы не болели, более-менее были причесаны, опрятные и получали хорошие оценки, и порой за это нас очень сильно наказывали. И они думали, что они так выражают свою любовь. Показывать слабость было тогда не принято… Сейчас мы прячем нашу потребность в тепле. Нам проще обсудить до сих пор покупки, работу, какие-то планы, чем сказать: "Я по тебе скучаю, обними меня". Поэтому это все идет из детства сказала Екатерина Молния

По словам психолога, взрослым людям стоит работать над проявлением нежности и приучать себя к этому. Для этого, как отметила специалист, можно воспринимать общение с человеком так, как будто оно происходит в праздничный день.

Когда какой-то праздник, мы как будто даем себе разрешение на чувства. То есть в день рождения мы можем сказать другому: "Ты мне очень дорог!" А вот как будто во вторник-понедельник нам это неловко. У нас такое чувство, даже страх: мы боимся показаться сентиментальными, навязчивыми, услышать в ответ шутку или какое-то, наверное, даже к себе холодное обращение. И я думаю, что надо вспоминать, как мы себя ведем в праздники, и чуть-чуть больше этих праздников подкидывать в жизнь и позволять себе какие-то нежные слова подчеркнула она

Специалист также дала совет мужчинам не бояться говорить своей партнерше о потребности в нежности.

У нас есть рот, и мы можем словами рассказать о наших потребностях. Сказать: "Да, я мужчина… я хочу, чтобы ты меня обняла. Мне это важно. Пожалуйста, давай договоримся, обнимай меня". Иногда [нужно] пытаться просто вывести ее на какой-то разговор и услышать то, что тебе надо и то, что ей надо. И тогда ваши отношения станут намного крепче добавила Молния

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