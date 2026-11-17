Москва17 ноя Вести.Психолог Наталия Минаева в интервью ИС "Вести" объяснила, почему людям часто бывает сложно выйти из токсичных отношений.

По ее словам, токсичные отношения являются нездоровыми, так как один партнер заставляет другого чувствовать себя дискомфортно.

Есть люди, которые в токсичных отношениях чувствуют себя комфортно – это жертвы. Для них пребывать в такой связи – значит прорабатывать свои детские травмы или невозможность избавиться от привычки. Есть в психологии треугольник Карпмана, где описано, что каждый играет свою роль: жертва, преследователь и спасатель. Если человек в токсичных отношениях отрабатывает роль жертвы, ему будет сложно из этих отношений выйти. Чтобы решиться, нужен толчок со стороны … Если жертва токсичных отношений отрабатывает роль жертвы, она скорее всего из этих отношений не выйдет, как бы это странным ни казалось