Москва1 октВести.Шоколад хорошо сочетается не только со сладким, но и с морской солью, мясными соусами и даже сельдереем, рассказал изданию "Абзац" шеф-повар Григорий Малышев.
По его мнению, кулинария строится на личных предпочтениях каждого человека, а контраст сладкого, соленого и кислого вкусов часто дает отличный результат.
Малышев отметил, что кулинарная фантазия позволяет использовать шоколад не только в десертах, но и при готовке стейков или тефтелей.
Смешать шоколад с морской солью – и это будет очень вкусно. Если вы добавите сладкие ягоды, немного морской соли, перемешаете все это дело в шоколаде, будет замечательноподелился он одним из вариантов
По словам шеф-повара, в соус демиглас для мяса тоже можно добавить немного шоколада – такой вариант он советует подавать к нежирному стейку. Подойдет шоколад и к классическим шведским тефтелям с брусничным соусом. Отдельно Малышев выделил сочетание с сельдереем. Этот нейтральный хрустящий овощ хорошо будет подчеркивать его вкус, заключил эксперт.
Ранее шеф-повар Анатолий Крюков рассказал ИС "Вести", что инжир можно добавлять практически в любое блюдо благодаря его текстуре и особому вкусу.