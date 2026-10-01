Даже с мясом: шеф-повар рассказал о неожиданных вариантах сочетания шоколада Шеф-повар Малышев поделился неожиданными вариантами сочетания шоколада

Москва1 окт Вести.Шоколад хорошо сочетается не только со сладким, но и с морской солью, мясными соусами и даже сельдереем, рассказал изданию "Абзац" шеф-повар Григорий Малышев.

По его мнению, кулинария строится на личных предпочтениях каждого человека, а контраст сладкого, соленого и кислого вкусов часто дает отличный результат.

Малышев отметил, что кулинарная фантазия позволяет использовать шоколад не только в десертах, но и при готовке стейков или тефтелей.

Смешать шоколад с морской солью – и это будет очень вкусно. Если вы добавите сладкие ягоды, немного морской соли, перемешаете все это дело в шоколаде, будет замечательно поделился он одним из вариантов

По словам шеф-повара, в соус демиглас для мяса тоже можно добавить немного шоколада – такой вариант он советует подавать к нежирному стейку. Подойдет шоколад и к классическим шведским тефтелям с брусничным соусом. Отдельно Малышев выделил сочетание с сельдереем. Этот нейтральный хрустящий овощ хорошо будет подчеркивать его вкус, заключил эксперт.

Ранее шеф-повар Анатолий Крюков рассказал ИС "Вести", что инжир можно добавлять практически в любое блюдо благодаря его текстуре и особому вкусу.