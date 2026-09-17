Москва17 сен Вести.Около трети россиянок намеренно портили еду партнера из-за обиды, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Пакет" от компании Х5.

При этом 38% из них признались, что добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит, 31% женщин пересаливали еду, а 19% делали ее острее.

Около трети (34%) опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду партнера, когда были на него обижены говорится в сообщении

Как показал опрос, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного.

В исследовании также отмечается, что 37% россиянок стали выражать обиду через еду после того, как увидели подобное в сериалах и фильмах, 25% делали это по собственному желанию, а 19% подглядели идею у подруг.