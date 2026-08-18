Юмор и менталитет: россиянки объяснили отказ от романов с иностранцами Несовпадение менталитетов мешает россиянкам строить отношения с иностранцами

Москва18 авг Вести.Россиянки рассказали о причинах, по которым отказываются от отношений с иностранцами. Главным препятствием женщины в онлайн-опросе назвали различия в менталитете, а одной из заметных бытовых проблем оказалось несовпадение чувства юмора.

Как рассказала NEWS.ru PR-директор сервиса онлайн-знакомств "Мамба" Наталья Красильникова, 44% опрошенных россиянок не готовы строить отношения с иностранцами из-за различий в менталитете. Еще 11% признались, что опасаются языковых и культурных различий в юморе и того, что партнер не поймет их шутки.

Практические сложности оказались менее значимыми. Перелеты и необходимость оформлять документы мешают отношениям с иностранцами 7% респонденток. Еще 6% обращают внимание на мнение родных и друзей.

Красильникова отметила, что юмор при знакомстве может быстро показать степень взаимопонимания между людьми. Если партнеры смеются над одними и теми же вещами, им проще адаптироваться друг к другу и не объяснять контекст шуток или особенности интонации.

При выборе соотечественника россиянки также прежде всего обращают внимание на общность взглядов. 64% участниц назвали преимуществом общий менталитет и схожее чувство юмора. Отсутствие языкового барьера важно для 42% опрошенных.

Кроме того, 36% женщин учитывают совпадение взглядов на семью и быт, а 35% опасаются одиночества в случае переезда в другую страну. Различия в традициях и праздниках беспокоят 18% респонденток.

От потенциального партнера женщины прежде всего ждут общих ценностей – этот критерий назвали 40% участниц исследования. Еще для 31% важно уважение мужчины к их культуре.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, какие качества российские женщины ценят в мужчинах больше всего.