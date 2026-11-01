Москва1 ноя Вести.Ряд компаний, сокративших штат ради перехода на искусственный интеллект, начал возвращать уволенных сотрудников на прежние места. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, причиной разворота стало то, что нейросети оказались значительно сложнее в управлении, чем ожидалось. Машины не считывают эмоции, им недоступны критическое мышление и творческий подход.

Когда вам нужно критическое мышление, сотрудничество, креативность, институциональные знания — это те вещи, которые ИИ просто не может воспроизвести приводит агентство слова главы рекрутинговой компании Robert Half Билла Дрисколла

За таким явлением уже закрепилось название — "ИИ-бумеранг".

Ранее корпорация Microsoft предложила примерно 60 тысячам сотрудников добровольно уйти из компании с выплатой выходного пособия. Программа затрагивает более четверти всего персонала технологического гиганта. По данным Business Insider, этот шаг потребовался для сокращения расходов на фоне огромных вложений в развитие искусственного интеллекта.