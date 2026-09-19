За подработки больше всего платят на Сахалине, в Якутии и в Республике Алтай

Названы регионы России с самыми высокооплачиваемыми подработками За подработки больше всего платят на Сахалине, в Якутии и в Республике Алтай

Москва19 сен Вести.Самые большие суммы за подработки в августе 2026 года платили в Сахалинской области, Якутии и Республике Алтай, сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитиков "Авито Подработки".

Сахалинская область стала лидером по размеру предлагаемых вознаграждений за подработку – в январе-августе 2026 года исполнителям здесь предлагали в среднем 6 876 рублей за смену (+11% год к году). Здесь на самые высокие средние предлагаемые вознаграждения могли рассчитывать водители и курьеры – им предлагали около 6 998 рублей за смену отметили в исследовании

В Якутии средняя ставка за смену составляла 6 572 рубля, а на Алтае – 6 526 рублей. В обоих регионах этот показатель вырос на 9% за год.